Четыре человека погибли на дорогах Москвы за прошедшую неделю

Фото: Госавтоинспекция Москвы

За прошедшую неделю на дорогах столицы погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 12 декабря.

В период с 5 по 11 декабря в столице сотрудники ведомства зарегистрировали 135 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли четыре человека. Еще 144 получили различные травмы, среди которых пятеро детей в возрасте до 16 лет.

1/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 2/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 3/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 4/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 5/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 6/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 7/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 8/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 9/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 10/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы

Самыми частыми видами ДТП за минувшую неделю стали наезды на пешеходов: 60 инцидентов. На втором месте — столкновения транспортных средств: 47 случаев.

Больше всего ДТП произошло в пятницу: в этот день зарегистрировали 28 столкновений. Наименее аварийным днем стало воскресенье: всего 12 ДТП.

По сравнению с предыдущим отчетом ГИБДД смертность на дорогах упала в два раза. В период с 28 ноября по 5 декабря на дорогах столицы погибло восемь человек, еще 168 получили ранения.