Восемь человек погибло на дорогах столицы за прошедшую неделю

Фото: Госавтоинспекция Москвы

На дорогах столицы за прошедшую неделю в ДТП погибло восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 5 декабря.

По информации ведомства, в период с 28 ноября по 4 декабря в столице зарегистрировано 142 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло восемь человек и еще 168 получили различные травмы. Среди пострадавших есть 11 детей в возрасте до 16 лет.

Наиболее частыми видами аварий за отчетный период были столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов — 63 и 53 случая соответственно.

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Самым аварийным днем стала среда — 34 ДТП. Меньше всего столкновений было в воскресенье — всего 11 случаев.

Также за прошедшую неделю инспекторы задержали 509 водителей, которые управляли транспортными средствами в пьяном виде.

По сравнению с предыдущей статистикой от ГИБДД смертность и травматизм на дорогах выросли. В период с 21 по 27 ноября в 122 авариях пострадали 136 человек, и семеро погибли.