Андрей Бочкарев: Для соединения двух отрезков МЦД-5 потребуются подземные работы в центре города

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Для соединения Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги в составе будущего пятого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-5) ведется проработка решения о строительстве подземных тоннелей в центральной части столицы. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Запуск МЦД-5 — самый сложный этап работы из всех диаметров. Если МЦД-3 и МЦД-4 достраиваются и реконструируются на уже существующих рельсах, то с МЦД-5 ситуация сложнее. Для соединения двух направлений железной дороги — Ярославского и Павелецкого — нужно пройти 12 километров фактически в центральной части города, — объяснил заммэра.

По его словам, лучшим решением будет создание под землей двух крупных тоннелей.

Глава строительного комплекса подчеркнул, что процессы строительства тоннелей метро и МЦД кардинально различаются из-за габаритов состава поездов и способа подачи тока.

Он добавил, что, согласно плану, на данном участке будут находиться четыре остановочных пункта.

— Нырнет поезд в тоннель возле станции метро «Рижская», затем будет еще три остановочных пункта — в районе Комсомольской площади, Павелецкого вокзала и станции метро «Китай-город», — пояснил Андрей Бочкарев.

Заммэра подчеркнул, что такое решение является оптимальным, хоть и самым сложным. Оно позволит связать МЦД-5 с метро и выходом на Павелецкий вокзал.

Бочкарев напомнил, что МЦД-3 и МЦД-4 планируют запустить в следующем году. Эти диаметры соединят между собой такие подмосковные города, как Зеленоград, Апрелевка, Раменское и Железнодорожный.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что станцией Беговая МДЦ-1 ежедневно пользуются около 20 тысяч пассажиров. В будущем станция станет частью транспортно-пересадочного узла уже для двух диаметров.