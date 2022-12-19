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Интеллектуальному центру полиции исполнилось 77 лет

Оксана Васильева
Общество
Интеллектуальному центру полиции исполнилось 77 лет
Главное здание ВНИИ МВД России / Фото: предоставлено ВНИИ МВД России

В понедельник, 19 декабря Всероссийскому научно-исследовательскому институту МВД России исполняется 77 лет.

Институт всегда выполнял важнейшие задачи по разработке и внедрению научной продукции в деятельность органов внутренних дел.

В НИИ МВД России проводит научные исследования проблем криминологического и социологического обеспечения деятельности органов внутренних дел; противодействия общеуголовным преступлениям; противодействия коррупции и преступности в сфере экономики; обеспечения собственной безопасности органов внутренних дел; в сфере миграции и охраны общественного порядка; расследования преступлений органами предварительного следствия и дознания. В настоящее время инициированы новые научные исследования в сфере работы органов внутренних дел в условия специальной военной операции.

Сотрудниками Института совместно с образовательными организациями МВД России при содействии руководства территориальных органов МВД России проводятся исследования, направленные на выявление и анализ факторов, оказывающих влияние на формирование общественного мнения о деятельности полиции в регионах.

Институт, наряду с научной работой, осуществляет функцию координации и планирования научной деятельности в системе МВД России.

Научный потенциал ВНИИ МВД России представлен 32 докторами и 67 кандидатами наук (специалисты в области уголовного, уголовно-процессуального, административного права, оперативно-розыскной деятельности, криминологии, криминалистики, экономики, социологии, психологии, философии), среди них известные выдающиеся ученые, такие как Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, В.Д. Ларичев, А.П. Шергин. Большинство научных сотрудников Института имеют опыт работы в практических подразделениях органов внутренних дел. Возглавляет ВНИИ МВД России генерал-лейтенант полиции, кандидат юридических наук Валерий Кожокарь, имеющий большой опыт практической работы, руководства подразделениями предварительного следствия и дознания органов внутренних дел.

В диссертационных советах Института защищены 891 кандидатская и 158 докторских диссертаций.

Важным направлением деятельности ВНИИ МВД России стало проведение научной правовой экспертизы проектов федеральных законов и подготовка экспертных заключений по ним.

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