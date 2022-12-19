Владимир Ефимов: Число одобренных в столице офсетных контрактов увеличилось в два раза в 2022 году

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В 2022 году столичные власти решили заключить с инвесторами 11 офсетных контрактов на поставку разной продукции для нужд города. Эти показатели в 2,2 раза превышают результаты за период с 2017 по 2021 год. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, пять из 11 контрактов предусматривают поставку медикаментов. По остальным Москва планирует получать медицинскую мебель и расходные материалы. Объем инвестиций составит как минимум 9,7 миллиарда рублей.

Ефимов уточнил, что количество одобренных контактов увеличилось в том числе благодаря поправкам к закону, которые были приняты в 2022 году. Так, например, город решил заключать офсеты во всех сферах городского хозяйства.

— Те контракты, решение о заключении которых было принято в этом году, позволят в ближайшие годы локализовать производство по меньшей мере 84 международных непатентованных наименований лекарственных средств, — рассказал в свою очередь глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в рамках итогового заседания Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о локализации в Москве производства еще 14 лекарственных препаратов. Согласно условиям контракта, инвестор будет обязан в течение трех лет локализовать на территории города производство 14 лекарственных препаратов (10 международных непатентованных наименований).