Десять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в подмосковном Краснознаменске

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Московская область, Краснознаменск, Краснознамённая улица, 19 Карта всех событий

В подмосковном городе Краснознаменск обрушились строительные леса. В результате происшествия пострадали десять человек. Об этом стало известно в понедельник, 19 декабря.

Инцидент произошел около дома № 19 по улице Краснознаменной. Двое из десяти пострадавших рабочих находятся в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Другие трое рабочих пострадали в Новой Москве при проведении ремонтных работ на обочине дороги. Водитель двигавшейся по проезжей части иномарки не справился с управлением и вылетел с дороги в яму, в которой находилось три человека.