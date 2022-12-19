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Десять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в подмосковном Краснознаменске
Россия, Московская область, Краснознаменск, Краснознамённая улица, 19 Карта всех событий
В подмосковном городе Краснознаменск обрушились строительные леса. В результате происшествия пострадали десять человек. Об этом стало известно в понедельник, 19 декабря.
Инцидент произошел около дома № 19 по улице Краснознаменной. Двое из десяти пострадавших рабочих находятся в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Другие трое рабочих пострадали в Новой Москве при проведении ремонтных работ на обочине дороги. Водитель двигавшейся по проезжей части иномарки не справился с управлением и вылетел с дороги в яму, в которой находилось три человека.
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