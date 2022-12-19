Автодорогу Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево в ТиНАО откроют в 2023 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Андреевское Карта всех событий

В Новой Москве специалисты почти завершили строительство автомобильной дороги Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

— Это самый крупный проект развития дорожно-транспортной инфраструктуры, реализуемый сегодня на территории ТиНАО, после трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, дублера МКАД, — отметил он.

По его словам, вышеуказанный проект включает в себя строительство дороги и трех искусственных сооружений: в частности, путепровода через железнодорожные пути Курского направления, эстакады вдоль Варшавского шоссе, а также моста через реку Десну.

Как уточняется, трасса протяженностью 11,9 километра даст возможность соединить между собой две крупные магистрали — Варшавское и Калужское шоссе. Жидкин добавил, что автодорога Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево станет продолжением введенной в эксплуатацию в 2019 году трассы Калужское шоссе — деревня Яковлево.

Напомним, что в этом году в ТиНАО было введено в эксплуатацию порядка 26,4 километра дорог. На сегодняшний день водителям доступны Внуковское шоссе, протяженность которого составляет 8,7 километра, а также автодорога Воскресенское — Каракашево — Щербинка длиной 11,1 километра.