Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автодорогу Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево в ТиНАО откроют в 2023 году

Араз Салехов
Город
Автодорогу Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево в ТиНАО откроют в 2023 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Андреевское Карта всех событий

В Новой Москве специалисты почти завершили строительство автомобильной дороги Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

— Это самый крупный проект развития дорожно-транспортной инфраструктуры, реализуемый сегодня на территории ТиНАО, после трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, дублера МКАД, — отметил он.

По его словам, вышеуказанный проект включает в себя строительство дороги и трех искусственных сооружений: в частности, путепровода через железнодорожные пути Курского направления, эстакады вдоль Варшавского шоссе, а также моста через реку Десну.

Как уточняется, трасса протяженностью 11,9 километра даст возможность соединить между собой две крупные магистрали — Варшавское и Калужское шоссе. Жидкин добавил, что автодорога Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево станет продолжением введенной в эксплуатацию в 2019 году трассы Калужское шоссе — деревня Яковлево.

Напомним, что в этом году в ТиНАО было введено в эксплуатацию порядка 26,4 километра дорог. На сегодняшний день водителям доступны Внуковское шоссе, протяженность которого составляет 8,7 километра, а также автодорога Воскресенское — Каракашево — Щербинка длиной 11,1 километра.

Москва Владимир Жидкин Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Все мнения
О проекте