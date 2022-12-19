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Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства Ледового дворца в Ясеневе

Полина Долганова
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Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства Ледового дворца в Ясеневе
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Кима Филби Карта всех событий

Ледовый дворец «Центр спорта и образования «Самбо-70» в Ясеневе готов более чем на 65 процентов. Об этом в понедельник, 19 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что объект располагается на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Ясногорская и Тарусская.

В настоящее время специалисты ведут отделочные работы, монтируют металлические конструкции и инженерные системы. Также началось устройство ледового поля и благоустройство территории рядом с дворцом.

Во дворце можно будет проводить тренировки и официальные соревнования по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровней, добавил заммэра.

Площадь дворца составляет более 20 тысяч квадратных метров. Строительство объекта должно завершиться в 2023 году.

Недавно стало известно, что капитальный ремонт проведут в центре спорта и образования «Самбо-70» в Черемушках, проект уже согласован. В ходе работ специалисты обновят фасад, цоколь и крыльцо здания, отремонтируют кровлю, заменят входные конструкции и модернизируют инженерные коммуникации.

Строительство Район Ясенево Андрей Бочкарев
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