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СК просит арестовать рабочего, который поджег коллегу на северо-востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
СК просит арестовать рабочего, который поджег коллегу на северо-востоке столицы
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Россия, Москва, Палехская улица Карта всех событий

Следственный комитет намерен просит Бабушкинский районный суд об аресте рабочего, который избил и поджег своего коллегу на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 19 декабря.

По ее словам, мужчину обвиняют по статье «Убийство». На данный момент 51-летний подозреваемый задержан.

Преступление, о котором идет речь, произошло 16 декабря в квартире жилого дома на улице Палехская. Двое мужчин, занимавшихся ремонтом помещения, выпивали вместе и поссорились в процессе. Один из них избил другого молотком, после чего облил горючей жидкостью и поджег. Пострадавший 1984 года рождения смог добраться до соседей и рассказать о произошедшем.

СК просит арестовать рабочего, который поджег коллегу на северо-востоке столицы Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Вызванная бригада скорой помощи госпитализировала потерпевшего, однако в больнице он скончался.

51-летнего подозреваемого задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Другая история с поджиганием заживо произошла на северо-западе Москвы. Ревнующий мужчина поссорился с женой, после чего поджег супругу в квартире дома на улице Маршала Катукова. Пострадавшую госпитализировали, а жестокого супруга задержали.

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