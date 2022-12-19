Собянин открыл новое производство автокомпонентов на юге Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На юге столице прошло открытие большого завода автокомпонентов, на котором может производиться до 12 миллионов единиц продукции в год. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В Москве открылся большой завод автокомпонентов, на котором может производиться до 12 миллионов единиц продукции, в основном это штамповочное производство, необходимое для комплектации, сборки автомашин не только в Москве, но и практически на всех заводах страны, — отметил он.

Глава города подчеркнул, что новый объект станет основой для возрождения российского автопрома. Как уточняется, предприятие занимается производством кузовных деталей для легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Помимо этого, новый завод поставляет их на автосборочные предприятия в России и за рубежом.

В данный проект проинвестировали порядка трех миллиардов рублей. Помимо этого, столичные власти для его поддержки предоставили инвестору льготы, субсидии и кредиты на общую сумму 293,9 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

В конце ноября мэр принял решение об организации производства в Москве аккумуляторов для электротранспорта. Согласно условиям контракта, инвестор обязан за три года локализовать в столице производство пяти типов аккумуляторных батарей для электротранспорта.

В середине ноября автозавод «Москвич» получил сертификаты на две новые модели кроссоверов — «Москвич-3» и «Москвич-3е». Первый будет выпускаться с бензиновым двигателем, второй — с электрическим. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что завод начнет первую сборку автомобилей в ближайшее время. «Вечерняя Москва» вспомнила историю бренда, а также рассказала, почему Сталин помешал выпуску этой машины до войны, как делались первые авто этой марки и какое необычное применение им находили за рубежом.