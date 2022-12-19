Столичного водителя задержали за попытку подкупить инспектора ГИБДД

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Водителя задержали в столице за попытку подкупить инспектора ГИБДД. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 19 декабря.

По ее словам, инцидент произошел 16 декабря. Полицейский остановил автомобиль, чтобы проверить, и выявил в нем техническую неисправность. Водитель машины, чтобы избежать наказания, предложил инспектору ГИБДД взятку. Сотрудник правоохранительных органов отказался, после чего 56-летнего автолюбителя задержали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Фигуранту было предъявлено обвинение. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Другие сотрудники полиции оказались не такими добропорядочными. Начальник одного из отделов города Видное, а также его подчиненный были задержаны за взяточничество. По версии следствия, мужчины регулярно получали деньги за то, что покрывали владельца незаконной гостиницы с мигрантами.