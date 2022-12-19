Владимир Ефимов рассказал о строительстве 150 тысяч «квадратов» помещений для арендаторов в технополисе «Москва»

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На площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» планируется строительство около 150 тысяч квадратных метров новых индустриальных площадей. Они предназначены для сдачи в аренду. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сегодня помещения трех инновационных лабораторно-производственных корпусов на площадке «Алабушево» заняты практически полностью. Для размещения новых высокотехнологичных предприятий до конца 2025 года будет построено еще два подобных объекта общей площадью около 38 тысяч квадратных метров, — отметил он.

Заммэра рассказал и об окончании подготовительных работ по созданию технопарка, в частности, совместного проекта особой экономической зоны столицы и Capital Group. Ефимов уточнил, что он будет включать в себя еще около 110 тысяч квадратных метров промышленных площадей. Планируется, что строительство его первой очереди завершится в 2023 году, второй — в 2026 году.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в свою очередь добавил, что новые корпуса строятся с учетом пожеланий будущих арендаторов.

Помимо этого, в столице реорганизуют две бывшие промзоны и неэффективно используемый участок. Ефимов добавил, что объем инвестиций для реализации проектов составит более 37 миллиардов рублей.