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Заммэра Москвы Сергунина объявила программу новогодних каникул на ВДНХ

Анастасия Колоскова
Город
Заммэра Москвы Сергунина объявила программу новогодних каникул на ВДНХ
Фото: Пресс-служба ВДНХ
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В новогодние праздничные дни на ВДНХ пройдет более 50 мероприятий для горожан и туристов. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Разные площадки ВДНХ подготовили на новогодние каникулы больше 50 событий для всей семьи. Центр «Космонавтика и авиация» приглашает на тематические экскурсии, в музее славянской письменности «Слово» проведут мастер-класс по каллиграфии для юных посетителей, в павильоне «Рабочий и колхозница» и на катке покажут спектакли, — рассказала она.

Так, с 2 по 8 января в центре «Космонавтика и авиация» состоятся познавательные экскурсии «Новый год и Рождество в космосе». В эти же даты будут организованы прогулки с гидом по территории ВДНХ.

В 11:00 7 января начнется экскурсия на коньках «Ледовая сказка».

В течение всей праздничной недели на территории выставки будут проходить костюмированные представления.

В павильоне «Рабочий и колхозница» в 15:00 6 января гости смогут увидеть постановку «Рождество». Иммерсивный спектакль «Рождество желаний» будет представлен на следующий день в 16:00 на катке ВДНХ. С 2 по 5 января на ледовой площадке с 11:30 можно стать участниками зарядки и спортивной программы с аниматорами. В 17:30 начнутся занятия в детской школе фигурного катания.

Детей от 6 до 18 лет приглашают принять участие в квестах, посвященных Древнему Китаю. Они пройдут с 1 по 8 января с 10:00 до 22:00 в павильоне №21.

2 января в 14:00 в музее славянской письменности «Слово» проведут лекцию о старинных традициях встречи Рождества. 8 января в 14:00 там же состоится мастер-класс для детей по каллиграфии.

Экоцентр «Пчеловодство» с 2 по 8 января с 11:00 до 17:00 приглашает всех желающих сыграть в VR-игру. 3 января в 12:00 здесь состоится мастер-класс «Сказочный лес», участники которого будут создавать поделки из природных материалов. 4 января в 11:00 для гостей проведут лекцию о жизни диких животных зимой. 5 и 8 января в 13:00 стартуют рождественские мастер-классы по созданию подарочного набора — восковой свечи и расписной деревянной игрушки.

На площади Промышленности возле интерактивного комплекса «Буран» можно будет покататься на детских квадроциклах. У павильона № 57 будет работать тюбинговая горка.

Полная программа опубликована на официальном сайте.

До этого сообщалось, что Московский зоопарк также подготовил для посетителей образовательную программу мероприятий, которая пройдет на новогодних праздниках.

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