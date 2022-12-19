Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни
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В ближайшие дни в столице ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Так, 20 декабря в городе будет облачная погода с прояснениями. Температура будет держаться на показателе минус 9 градусов.
— Наиболее холодная ночь ожидается в среду: температура воздуха опустится до минус 11 градусов. Днем прогнозируют минус 3 градуса и облачность, местами пойдет мокрый снег, — говорится в сообщении.
Также в этот день возможен гололед. При этом 22 декабря немного потеплеет. Воздух прогреется до двух градусов выше нуля. Ближе к пятнице и выходным будет облачно, возможны небольшие осадки. Температура днем и ночью будет колебаться от минус двух до плюс трех градусов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в Москве на этой неделе.