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Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В ближайшие дни в столице ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, 20 декабря в городе будет облачная погода с прояснениями. Температура будет держаться на показателе минус 9 градусов.

— Наиболее холодная ночь ожидается в среду: температура воздуха опустится до минус 11 градусов. Днем прогнозируют минус 3 градуса и облачность, местами пойдет мокрый снег, — говорится в сообщении.

Также в этот день возможен гололед. При этом 22 декабря немного потеплеет. Воздух прогреется до двух градусов выше нуля. Ближе к пятнице и выходным будет облачно, возможны небольшие осадки. Температура днем и ночью будет колебаться от минус двух до плюс трех градусов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в Москве на этой неделе.

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