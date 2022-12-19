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«Грянет мороз»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на этой неделе

Анастасия Колоскова
Илья Ашуров

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
«Грянет мороз»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на этой неделе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Уже в начале недели в столицу придут морозы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В целом, отметил синоптик, наступившая неделя будет отличаться изменчивой погодой, с сильным колебанием температур в диапазоне от минус 15 до плюс 1 градуса.

По его словам, в ночь на понедельник, 19 декабря, столбики термометров уже остановятся на отметке 10–15 градусов ниже нуля.

Во вторник, 20 декабря, также будет морозно. Температура воздуха опустится до минус 8 градусов.

После этого в столицу ненадолго заглянет потепление. В среду город накроет «вал теплого воздуха с запада», рассказал Шувалов. В связи с этим в Москве днем будет уже нулевая температура. Также прогнозируется мокрый снег или дождь.

В последние два дня рабочей недели, 22–23 декабря, столбики термометров будут показывать около нуля градусов. Погода будет пасмурной, с небольшими осадками, заключил собеседник «ВМ».

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что высота сугробов в столице в понедельник, 19 декабря, может достичь рекордного показателя 1941 года.

А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, какая погода ожидается в Москве на новогодние праздники. По его словам, Новый год в столице будет зимним. В городе накопилось много снега, который не успеет растаять.

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