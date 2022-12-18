Синоптик Леус рассказал, какая погода будет в Москве на новогодние праздники

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, какая погода ожидается в Москве на новогодние праздники.

По его словам, Новый год в столице будет зимним. В городе накопилось много снега, который не успеет растаять.

— Прогнозы на декабрь говорили о том, что месяц будет холоднее нормы, пока это подтверждается. Значит, можно продолжить этот прогноз на то, что и Новый год будет холоднее, чем обычно, — рассказал синоптик.

Леус отметил, что последние новогодние праздники в Москве были достаточно теплыми, но этот год станет исключением, и москвичам стоит ждать морозной погоды, передает РЕН ТВ.

Продолжительная оттепель в Москве начнется в среду вечером, 21 декабря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По данным Гидрометцентра, в среду и четверг, 21 и 22 декабря, днем прогнозируется минус два — плюс три градуса.

Снегопад в Московском регионе стал усиливаться и выйдет на максимум интенсивности в ночь на воскресенье, 18 декабря, с ухудшением видимости до одного километра. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.