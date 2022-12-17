Тишковец рассказал об усиливающемся снегопаде в столичном регионе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Снегопад в Московском регионе начал усиливаться и выйдет на максимум интенсивности в ночь на воскресенье с ухудшением видимости до одного километра. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— К утру все завалит снегом. В столице сугробы вырастут за 30 сантиметров, в Подмосковье местами до полуметра, — написал специалист в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что по южной части Подмосковья выпадут осадки в виде ледяного дождя.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что свыше 80 тысяч коммунальщиков и более 10 тысяч единиц техники занимаются в Москве уборкой снега. По его словам, 17 и 18 декабря в городе будет идти сильный снег. Самый мощный снегопад придется на ночные и утренние часы.

14 декабря в беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, до каких пор в столице будет продолжаться снегопад. Специалист отметил, что пришедший в четверг в Москву очередной циклон накроет снегом столицу до воскресенья, 18 декабря.