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Более 80 тысяч коммунальщиков задействованы в уборке Москвы

Полина Долганова
Город
Более 80 тысяч коммунальщиков задействованы в уборке Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Свыше 80 тысяч коммунальщиков и более 10 тысяч единиц техники занимаются в Москве уборкой снега. Об этом в субботу, 17 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, 17 и 18 декабря в городе будет идти сильный снег. Самый мощный снегопад придется на ночные и утренние часы.

— В цикличном режиме, каждые четыре часа, проводится механизированное прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой. Под особым контролем коммунальных служб — очистка тротуаров, дворовых территорий, подходов к объектам транспортной инфраструктуры и соцсферы, — рассказал заммэра.

Он добавил, что все системы жизнеобеспечения города продолжают работать в штатном режиме.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, до каких пор в столице будет продолжаться снегопад.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за две недели в Москве выпало более 100 процентов месячной нормы осадков.

Петр Бирюков коммунальщики Уборка Осадки
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