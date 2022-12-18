Вильфанд сообщил, что оттепель в Москве начнется 21 декабря

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Продолжительная оттепель в Москве начнется в среду вечером, 21 декабря. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— К концу дня в среду и ночью в четверг температура будет повышаться уже до нуля градусов. Начнется оттепель, причем длительная, — рассказал он.

По данным Гидрометцентра, в среду и четверг, 21 и 22 декабря, днем прогнозируется минус два — плюс три градуса, в пятницу будет один градус мороза — четыре градуса тепла, сообщает ТАСС.

Снегопад в Московском регионе начал усиливаться и выйдет на максимум интенсивности в ночь на воскресенье, 18 декабря, с ухудшением видимости до одного километра. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он также добавил, что по южной части Московской области выпадут осадки в виде ледяного дождя.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что свыше 80 тысяч коммунальщиков и более 10 тысяч единиц техники занимаются в Москве уборкой снега. По его словам, 17 и 18 декабря в городе будет идти сильный снег. Самый мощный снегопад придется на ночные и утренние часы.