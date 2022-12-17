Высота сугробов в Москве 19 декабря может достичь рекордного показателя 1941 года

Фото: АГН Москва / Артем Рамазани-Зубов

Высота сугробов в столице в понедельник, 19 декабря, может достичь рекордного показателя 1941 года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в выходные дни, 17 и 18 декабря, сугробы в городе вырастут более чем на 10 сантиметров. При этом в настоящее время их высота составляет около 22 сантиметров.

— Эти два дня могут обусловить прирост снега более чем на 10 сантиметров. Сейчас высота снега — 22 сантиметра, а 19 декабря 1941 года высота снега была 34 сантиметра. Вероятность события — превышения рекорда — немаленькая, — рассказал специалист в разговоре с РИА Новости.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, до каких пор в столице будет продолжаться снегопад.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за две недели в Москве выпало более 100 процентов месячной нормы осадков. Он спрогнозировал продолжение снегопада до 09:00 пятницы, 16 декабря, а после рассвета, добавил он, погода «возьмет курс на улучшение».