Один человек пострадал в результате аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области

Фото: Пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ

В Магаданской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку, в результате чего машина перевернулась и загорелась. Один человек пострадал. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе 11:30 по местному времени. Летательный аппарат следовал по маршруту «Магадан-13 — поселок Татоямск». Когда вертолет приближался к пункту назначения, ему пришлось совершить аварийную посадку. При приземлении он столкнулся с неким наземным объектом, перевернулся и загорелся.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ

В результате пострадал один из трех членов экипажа, а машина получила серьезные повреждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты СК, обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили в пресс-службе ведомства.

Другой вертолет Ми-8 потерпел крушение в Улан-Удэ в Республике Бурятия. При посадке в аэропорту Байкал машина упала и загорелась. Все три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли. По предварительным данным, причиной трагедии стала техническая неисправность.