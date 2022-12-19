Москвичей пригласили на мультимедийную интерактивную выставку «Реальный космос»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Пушкарёв переулок, 5 Карта всех событий

С 21 декабря Центр современного искусства М'АРС и компания «ИнтеркосмосМедиа» открывают мультимедийную интерактивную выставку «Реальный космос». Проект создавался при участии госкорпорации «Роскосмос».

— На этой выставке наша задача познакомить посетителей с благородными, умными и смелыми исследователями космоса, которые каждый день совершают подвиги, называя это работой. Нам хотелось бы обратить внимание каждого на хрупкость и уязвимость планеты Земля и подчеркнуть важность бережного отношения к нашему общему дому, — рассказал автор идеи выставки Владимир Арьков.

Проект художественно воссоздает атмосферу Международной космической станции, демонстрирует виды нашей планеты, а также рассказывает о работе и досуге космонавтов. Помимо этого, посетители выставки смогут получить шанс самим «примерить» скафандры и «выйти» в открытый космос.

Участником проекта стал Герой России, летчик-космонавт Антон Шкаплеров. Он предоставил фотоконтент для выставки, а также выступил виртуальным гидом.

Пространство проекта включает восемь интерактивных зон, наполненных современными технологиями: AR, VR, проекциями, голографией и инсталляциями.

Посетители получат шанс попробовать взаимодействовать с левитирующими предметами в условиях микрогравитации, а также самостоятельно провести стыковку пилотируемого космического корабля «Союз» с МКС.

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