Опубликован трейлер фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер»

Фото: YouTube / Universal Pictures

В Сети опубликован трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Об этом стало известно в понедельник, 19 декабря.

В киноленте идет рассказ о периоде Второй мировой войны, когда американские ученые работали над ядерной программой «Манхэттенский проект». Напомним, что в рамках него была создана первая в истории атомная бомба.

Сюжет основан на книге Кая Берда и Мартина Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера». Исполнителем его роли в проекте стал Киллиан Мерфи. Помимо этого, в фильме можно понаблюдать за актерской игрой Мэтта Дэймона, Эмили Блант, Роберта Дауни — младшего, Флоренса Пью, Гари Олдмана и других.

Премьера запланирована на 21 июля 2023 года.

Продюсер студии Warner Bros., которая работает над новым сериалом по мотивам серии книг о волшебнике Гарри Поттере, Ченнинг Данги рассказала о работе над проектом. По ее словам, команда уже видит интерес аудитории, а съемочная группа ведет разговоры по поводу дальнейших планов.