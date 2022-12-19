Российская армия уничтожила до 80 боевиков ВСУ на Южнодонецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Российская армия на Южно-Донецком направлении нанесла удар по ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также ликвидировала две группы диверсантов около Никольского в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что совокупные потери украинской армии на направлении составили до 80 боевиков убитыми и ранеными. Также были уничтожены две бронированные машины и три пикапа.

Военный эксперт Владимир Гундаров рассказал «Вечерней Москве», что после прихода сильных морозов, которые создадут благоприятные условия для продвижения военной техники, ВСУ могут начать наступление сразу на нескольких направлениях.

Успех этих действий зависит от того, в каком состоянии к тому времени будет находиться армия Украины, считает он. По его словам, в настоящее время обе стороны ждут морозов, чтобы земля замерзла и по ней могла пройти колесная и гусеничная техника.