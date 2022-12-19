Трамваи задерживаются на северо-востоке столицы из-за машины, застрявшей на путях

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Полярная улица Карта всех событий

Задерживается отправление трамваев на северо-востоке Москвы из-за машины, застрявшей на путях. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 19 декабря.

Автомобиль застрял на путях в районе остановки «Поликлиника» на Полярной улице. Из-за этого задерживается отправление трамваев маршрута под номером 17.

Траектория следования транспорта временно изменена. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал пассажиров быть внимательными и слушать объявления водителей.

Ранее стало известно, что перебои движения трамваев случились на Варшавском шоссе. Причина та же — автомобиль застрял на путях.