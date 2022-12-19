Непрерывный Wi-Fi запустили в поездах «Сапсан»

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Для пассажиров высокоскоростных поездов «Сапсан» будет доступен Wi-Fi, не требующий дополнительных переподключений. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе РЖД.

— Организовали бесшовный Wi-Fi. Единая сеть охватывает «Сапсаны», Московский вокзал в Санкт-Петербурге, Ленинградский — в столице, а также Тверь и Бологое, — говорится в сообщении.

В РЖД уточнили, что пассажирам теперь не нужно будет отдельно авторизовываться на каждом из объектов.

Начальник дирекции скоростного сообщения перевозчика Антон Петров пояснил, что пассажиры могут подключиться к услуге еще в зале ожидания вокзала и продолжить использовать ее в поезде без каких-либо манипуляций, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что РЖД вводят скидку на билеты в купе поездов дальнего следования 30 и 31 декабря. Билеты со скидкой в размере 40 процентов можно купить в купейные вагоны поездов дальнего следования, курсирующих по более чем 70 направлениям, уточнили в компании. Скидка будет распространяться в том числе на маршрут из Москвы в Санкт-Петербург.