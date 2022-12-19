Путин подписал закон о приоритетном праве устройства мобилизованных на прежнее место работы

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении за мобилизованными гражданами преимущественного права устройства на работу на ранее занимаемую или на другую вакантную должность, соответствующую квалификации работника. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, человеку дается в течение трех месяцев после возвращения с воинской службы преимущественное право устройства на работу по ранее занимаемой должности в том случае, если с ним был расторгнут контракт в период приостановления действия трудового договора в связи с истечением срока его действия.

Как уточняется, мобилизованному дадут возможность перевестись на другую вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности.

Данная норма распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки к Трудовому кодексу, которые дают ряд гарантий для призванных по мобилизации сотрудников. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие права получат мобилизованные и их близкие.