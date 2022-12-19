Суд оставил в СИЗО журналиста Бигаева по делу о вымогательстве у главы «Ростеха»

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд оставил журналиста и администратора Telegram-канала «Тушите свет» Тамерлана Бигаева под стражей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 19 декабря.

Согласно решению суда, постановление Тверского районного суда от 5 ноября о продлении срока содержания под стражей оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения.

Таким образом Бигаев останется в СИЗО до 24 декабря 2022 года.

Ранее Мосгорсуд также оставил под стражей коллегу Бигаева, Ариана Романовского, а также коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Их подозревают в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По версии следствия, мужчины требовали 11 миллионов рублей за удаление поста в Telegram-канале.