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Мосгорсуд оставил коммерческого директора Собчак и редактора Telegram-канала «Тушите свет» в СИЗО

Степан Жирнов
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Мосгорсуд оставил коммерческого директора Собчак и редактора Telegram-канала «Тушите свет» в СИЗО
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд оставил коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и редактора телеграм-канала «Тушите свет» Ариана Романовского в СИЗО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 21 ноября.

Оба фигуранта уголовного дела останутся под стражей. Романовского и Суханова подозревают в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По мнению следствия, они вымогали 11 миллионов рублей за удаление поста в телеграм-канале.

Видео: Пресс-служба Мосгорсуда

27 сентября член ОНК посетил подозреваемых ИВС.

17 ноября Ксения Собчак принесла публичные извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову. Она отетила, что политического подтекста в уголовном деле о вымогательстве, по которому проходят ее коллеги и сотрудник ее холдинга, нет и выразила надежду, что суд будет снисходительным к ним. Подробнее об этой истории — в материале «Вечерней Москвы».

СИЗО вымогательство Преступления Уголовные дела Суды
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