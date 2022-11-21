Мосгорсуд оставил коммерческого директора Собчак и редактора Telegram-канала «Тушите свет» в СИЗО

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд оставил коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и редактора телеграм-канала «Тушите свет» Ариана Романовского в СИЗО. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 21 ноября.

Оба фигуранта уголовного дела останутся под стражей. Романовского и Суханова подозревают в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По мнению следствия, они вымогали 11 миллионов рублей за удаление поста в телеграм-канале.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Мосгорсуда

27 сентября член ОНК посетил подозреваемых ИВС.

17 ноября Ксения Собчак принесла публичные извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову. Она отетила, что политического подтекста в уголовном деле о вымогательстве, по которому проходят ее коллеги и сотрудник ее холдинга, нет и выразила надежду, что суд будет снисходительным к ним. Подробнее об этой истории — в материале «Вечерней Москвы».