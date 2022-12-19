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Мужчина зарезал друга во время застолья в Новой Москве

Степан Жирнов
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Мужчина зарезал друга во время застолья в Новой Москве
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

В ТиНАО мужчина зарезал приятеля во время застолья. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 19 декабря.

По ее словам, преступление произошло 17 декабря в квартире жилого дома в городе Щербинка. Двое мужчин вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья собутыльники поссорились, и один ударил другого ножом в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Вскоре полиция задержала подозреваемого. Им оказался знакомый погибшего 1979 года рождения. Во время допроса злоумышленник рассказал, что они с потерпевшим дружили не менее десяти лет, однако часто конфликтовали после выпивки.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». С фигурантом проводятся следственные действия.

Похожая история произошла на северо-востоке столицы. В квартире одного из жилых домов рабочие, проводившие в помещении ремонт, поссорились во время распития спиртного. В результате один из них избил другого молотком, облил горючей жидкостью и поджег.

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