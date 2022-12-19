Врач Карасев перечислил предметы обихода, которые могут привести к развитию онкологии

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Врач-онколог Иван Карасев назвал предметы обихода, которые могут привести к развитию рака.

Так, опасность представляют средства для мытья посуды. Если человек моет тарелки не в посудомоечной машине, а руками с использованием жидких средств и делает так в течение года, то в его организм попадает около 250 миллилитров этого раствора. Бытовая химия обладает накопительным эффектом, что влияет на организм и может привести к развитию рака. Необходимо выбирать средства с максимально натуральным составом.

Также стоит тщательно выбирать косметику. Женская тушь может быть канцерогенной. Стойкая тушь может включать в себя соли тяжелых металлов, ртуть и даже компоненты, выделяющие формальдегид. Необходимо внимательно изучить состав перед покупкой.

В зубной пасте с отбеливающим эффектом может содержаться титан, точнее, его соли. Ученые определили, что такое вещество способно угнетать функцию почек, уменьшать количество полезных бактерий в кишечнике, снижать иммунитет и обладать канцерогенным эффектом.

Кроме того, стоит внимательно выбирать стиральные порошки, отдавая предпочтение детским, передает aif.ru.

Ранее стало известно, что в Институте ядерных исследований РАН разработан метод быстрого излечения от рака. Речь идет о варианте радиотерапии, когда мощный поток протонов направляют прямо на опухоль, разрушая ее за миллионные доли секунды, передает «Царьград».

Ранее врач-онколог Владимир Полянский заявил, что узелки и трещины на языке в некоторых случаях являются признаками развития рака.