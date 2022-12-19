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Трамваи задерживаются в центре столицы

Степан Жирнов
Общество
Трамваи задерживаются в центре столицы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Сущёвская улица Карта всех событий

Из-за застрявшего на путях автомобиля в центре Москвы задерживаются трамваи. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 19 декабря.

Инцидент произошел на Тихвинской улице в районе остановки «Улица Палиха». Из-за автомобиля на путях задерживается отправление маршрута № 50.

Траектория следования трамваев временно изменена. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал пассажиров внимательно слушать объявления водителей.

Ранее стало известно, что из-за той же проблемы задерживается движение трамваев маршрута № 17 по улице Полярной.

Москва Центральный административный округ (ЦАО) Трамваи Тверской район
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