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Движение трамваев по Полярной улице восстановили

Степан Жирнов
Общество
Движение трамваев по Полярной улице восстановили
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Полярная улица Карта всех событий

Движение трамваев по Полярной улице в Москве восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 19 декабря.

— Восстановлено движение трамваев на Полярной улице, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что трамваи № 17 задерживались из-за автомобиля, застрявшего на путях в районе остановки «Поликлиника».

По той же причине временно задерживается отправление транспорта на Тихвинской улице в центре столицы. Траектория движения трамваев под номерами 50 временно изменена.

Район Южное Медведково Москва Трамваи Северо-Западный административный округ (СЗАО)
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