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Движение трамваев по Полярной улице восстановили
Россия, Москва, Полярная улица Карта всех событий
Движение трамваев по Полярной улице в Москве восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 19 декабря.
— Восстановлено движение трамваев на Полярной улице, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Ранее стало известно, что трамваи № 17 задерживались из-за автомобиля, застрявшего на путях в районе остановки «Поликлиника».
По той же причине временно задерживается отправление транспорта на Тихвинской улице в центре столицы. Траектория движения трамваев под номерами 50 временно изменена.
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