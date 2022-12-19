Движение трамваев по Полярной улице восстановили

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Полярная улица Карта всех событий

Движение трамваев по Полярной улице в Москве восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 19 декабря.

— Восстановлено движение трамваев на Полярной улице, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что трамваи № 17 задерживались из-за автомобиля, застрявшего на путях в районе остановки «Поликлиника».

По той же причине временно задерживается отправление транспорта на Тихвинской улице в центре столицы. Траектория движения трамваев под номерами 50 временно изменена.