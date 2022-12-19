Песков опроверг слухи о планах Путина обсудить с Лукашенко участие Белоруссии в СВО

Фото: Администрация президента РФ

Сообщения, согласно которым президент России Владимир Путин в Минске намерен обсудить вопрос участия Белоруссии в спецоперации на Украине, являются глупыми и не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 19 декабря.

— Относиться к этому как абсолютно глупым, безосновательным измышлениям, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как относиться к подобным сообщениям.

По словам Пескова, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в процессе встречи обсудят новые цели и задачи союзных войск в текущем режиме, передает ТАСС.

До этого представитель Кремля сообщил, что на переговорах Путина и Лукашенко 19 декабря у лидеров будет возможность обсудить военные вопросы, учитывая нынешнюю турбулентность.

По его словам, Москва и Минск продолжают поддерживать многосторонние отношения, и в рамках переговоров у сторон появится возможность «провести ревизию».