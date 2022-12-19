Песков: Путин и Лукашенко обсудят военные вопросы на переговорах в Минске

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 19 декабря у лидеров будет возможность поговорить по военным вопросам, учитывая нынешнюю турбулентность. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— При этом, конечно, поговорить и по военным аспектам, учитывая неспокойное и турбулентное окружение, и обменяться мнениями по актуальным международным проблемам, — цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, Москва и Минск продолжают поддерживать многосторонние отношения, и в рамках переговоров у сторон появится возможность «провести ревизию».

До этого в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин в ходе предстоящей встречи с Лукашенко обсудит развитие стратегического партнерства двух стран.

Российский лидер прибудет с визитом в Минск 19 декабря, в ходе которого он проведет переговоры с главой Белоруссии. Одной из важных тем двусторонних переговоров станет сотрудничество в энергетической сфере.

Изначально Лукашенко и Путин проведут беседу в широком составе с участием председателей правительств и некоторых министров, после они продолжат переговоры в формате «один на один».