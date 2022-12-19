Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Водитель насмерть сбил пенсионерку во дворе дома на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Водитель насмерть сбил пенсионерку во дворе дома на востоке Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Реутовская улица Карта всех событий

Водитель иномарки сбил пенсионерку во дворе дома на востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 19 декабря.

По ее словам, трагедия произошла на улице Реутовской. 25-летний водитель автомобиля, сдавая назад, не заметил женщину и сбил ее. 78-летняя пенсионерка скончалась на месте.

Видео: Прокуратура Москвы

— Прокуратура Восточного административного округа контролирует принятие процессуального решения по факту ДТП, — резюмировала Нефедова.

Еще одна авария произошла в 3-м Павелецком проезде вечером в четверг, 15 декабря. Мужчина на BMW сбил пешехода, переходившего проезжую часть по специальному переходу. После столкновения автомобиль вынесло на тротуар, где он сбил еще двоих граждан и врезался в припаркованную машину.

Водители Восточный административный округ (ВАО) ГИБДД Смерть ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Все мнения
О проекте