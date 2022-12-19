Водитель насмерть сбил пенсионерку во дворе дома на востоке Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Реутовская улица Карта всех событий

Водитель иномарки сбил пенсионерку во дворе дома на востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 19 декабря.

По ее словам, трагедия произошла на улице Реутовской. 25-летний водитель автомобиля, сдавая назад, не заметил женщину и сбил ее. 78-летняя пенсионерка скончалась на месте.

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— Прокуратура Восточного административного округа контролирует принятие процессуального решения по факту ДТП, — резюмировала Нефедова.

Еще одна авария произошла в 3-м Павелецком проезде вечером в четверг, 15 декабря. Мужчина на BMW сбил пешехода, переходившего проезжую часть по специальному переходу. После столкновения автомобиль вынесло на тротуар, где он сбил еще двоих граждан и врезался в припаркованную машину.