Охоту на убившего собаку тигра объявили в Приморье

Фото: Unsplash

В районе жилых домов города Фокино в Приморском крае несколько раз видели краснокнижного амурского тигра, а до этого зверь загрыз собаку в поселке Дунай. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

В пресс-службе подтвердили, что тигр, которого обнаружили в Фокине, и загрызший собаку зверь — это одно и то же животное. Теперь его будут ловить, передает РИА Новости. При этом видео с тигром, разгуливающим в районе жилых домов, распространилось в интернете.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / RT на русском

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, он занесен в Международную Красную книгу. По результатам учета, на сегодняшний день в России обитают порядка 750 особей амурского тигра.

Недавно глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила ввести в России должность омбудсмена, который бы занимался защитой прав диких животных. Она уточнила, что Росприроднадзор рассчитывает на закон, который обеспечит попавшим в беду зверям всестороннюю помощь, вне зависимости от их статуса.