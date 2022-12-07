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Росприроднадзор предложил создать должность омбудсмена по диким животным

Евгений Белоусов
Общество
Росприроднадзор предложил создать должность омбудсмена по диким животным
Фото: Unsplash

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила ввести в России должность омбудсмена, который бы занимался защитой прав диких животных.

— Мы видели проект, но пока не согласовали его. На наш взгляд, пока он не отражает нынешнюю проблематику, — заявила она в Telegram-канале.

По словам Радионовой, Росприроднадзор рассчитывает на закон, который обеспечит попавшим в беду зверям всестороннюю помощь, вне зависимости от их статуса.

Недавно в Минприроды Дагестана сообщили, что на побережье Каспийского моря специалисты обнаружили уже 2,5 тысячи погибших по неизвестным причинам тюленей. Наибольшее число животных было найдено в районе реки Юзбаш.

Директор Фонда содействия сохранению морских млекопитающих и Фонда друзей Балтийской нерпы Вячеслав Пешков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что обычно причиной массовой гибели нерп становятся заболевания или вмешательство рыбаков. Однако в конкретных причинах смерти животных в Каспийском море еще предстоит разобраться.

Животные Россия Омбудсмены
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