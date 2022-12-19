Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СК возбудил уголовное дело по факту обрушения строительных лесов в Краснознаменске

Степан Жирнов
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту обрушения строительных лесов в Краснознаменске
Фото: МВД Медиа
Россия, Московская область, Краснознаменск, Краснознамённая улица, 19 Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения строительных лесов в подмосковном Краснознаменске. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 19 декабря.

По ее словам, уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Также следователи установили, что сперва с лесов упали находившиеся на них рабочие, а уже потом металлическая конструкция обрушилась и накрыла собой пострадавших.

В результате инцидента, который произошел на улице Краснознаменной у дома № 19, пострадали 15 человек. Они были госпитализированы с различными травмами, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По данному факту Следственный комитет провел проверку, результат которой также поставлен на контроль прокуратурой Московской области.

Подмосковье Следственный комитет Московская область Пострадавшие Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Все мнения
О проекте