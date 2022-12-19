СК возбудил уголовное дело по факту обрушения строительных лесов в Краснознаменске

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Россия, Московская область, Краснознаменск, Краснознамённая улица, 19 Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения строительных лесов в подмосковном Краснознаменске. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 19 декабря.

По ее словам, уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Также следователи установили, что сперва с лесов упали находившиеся на них рабочие, а уже потом металлическая конструкция обрушилась и накрыла собой пострадавших.

В результате инцидента, который произошел на улице Краснознаменной у дома № 19, пострадали 15 человек. Они были госпитализированы с различными травмами, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По данному факту Следственный комитет провел проверку, результат которой также поставлен на контроль прокуратурой Московской области.