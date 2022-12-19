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СК выяснит обстоятельства обрушения строительных лесов в Краснознаменске

Степан Жирнов
Происшествия
СК выяснит обстоятельства обрушения строительных лесов в Краснознаменске
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области
Россия, Московская область, Краснознаменск, Краснознамённая улица, 19 Карта всех событий

Следственный комитет проводит проверку по факту обрушения строительных лесов в подмосковном городе Краснознаменск. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 19 декабря.

По ее словам, на месте происшествия уже работают следователи и криминалисты отдела ведомства по городу Одинцово.

Также Врадий сообщила, что по предварительным данным погибших нет, а все пострадавшие госпитализированы и их жизни ничего не угрожает.

Инцидент, о котором идет речь, произошел при ремонте дома №19 по Краснознаменной улице. В результате обрушения строительных лесов пострадали 15 рабочих. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Помимо Следственного комитета проверку по факту произошедшего проводит областная прокуратура.

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