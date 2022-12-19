Прокуратура проводит проверку по факту обрушения строительных лесов в Подмосковье

Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Россия, Московская область, Краснознаменск, Краснознамённая улица, 19 Карта всех событий

Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту обрушения строительных лесов в Краснознаменске, в результате которого пострадали люди. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 19 декабря.

По ее словам, по поручению ведомства выясняет обстоятельства произошедшего Третья прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. По результатам будет дана оценка соблюдению трудового законодательства со стороны проводившей работы компании.

Также ведомство поставило на контроль процессуальную проверку, проводимую по факту произошедшего Следственным комитетом.

Инцидент, о котором идет речь, произошел при ремонте дома №19 по Краснознаменной улице. В результате обрушения строительных лесов пострадали 15 рабочих. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.