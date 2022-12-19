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Количество пострадавших в результате обрушения лесов в Подмосковье увеличилось до 15 человек

Степан Жирнов
Происшествия
Количество пострадавших в результате обрушения лесов в Подмосковье увеличилось до 15 человек
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Московская область, Краснознаменск, Краснознамённая улица, 19 Карта всех событий

Количество пострадавших в результате обрушения строительных лесов в подмосковном Краснознаменске увеличилось до 15 человек. Об этом стало известно в понедельник, 19 декабря.

По предварительным данным, в момент крушения на конструкции всего находилось 19 человек, 15 из них пострадали и были госпитализированы с различными травмами. Четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщил РЕН ТВ.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром в понедельник, 19 декабря, в подмосковном городе Краснознаменске. При проведении ремонтных работ фасада жилого дома № 19 на улице Краснознаменной обрушились строительные леса.

Подмосковье Строительство Московская область Госпитализация Пострадавшие
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