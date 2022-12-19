Новостройка по реновации появится в районе Коптево в 2023 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, проезд Черепановых, 54А Карта всех событий

В столичном районе Коптево в 2023 году введут в эксплуатацию новостройку по программе реновации, в настоящее время проводятся работы по разработке котлована и устройству фундаментной плиты. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Коптево по адресу проезд Черепановых, земельный участок 54а, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения, разработке котлована и устройству фундаментной плиты, — сказал он.

Здание представит собой односекционное строение с подземной парковкой. При оформлении фасадов будут использоваться навесные трехслойные стеновые панели, облицованные клинкерной плиткой. Для удобства горожан новостройку оборудуют двумя лифтами, передает официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

До этого сообщалось, что в районе Дмитровский планируют возвести дом в рамках программы реновации. В нем обустроят 454 квартиры, в том числе 218 однокомнатных, 195 двухкомнатных и 41 трехкомнатную.