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Приметы и советы

Дом по реновации построят на Карельском бульваре

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации построят на Карельском бульваре
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Карельский бульвар, 14/16 Карта всех событий

В столичном районе Дмитровский собираются возвести дом в рамках программы реновации, Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на строительство новостройки на Карельском бульваре. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил председатель Комитета государственного строительного надзора столицы Игорь Войстратенко.

— Дом переменной этажности с изолированным двором и современной отделкой будет построен на месте сноса ветхих пятиэтажек. Новое комфортное жилье станет органичной частью уже обжитого квартала, где в шаговой доступности расположены школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры, — отметил он.

Планируется, что в доме появится 454 квартиры, в том числе 218 однокомнатных, 195 двухкомнатных и 41 трехкомнатная. Сама новостройка будет расположена по адресу Карельский бульвар, земельный участок 14/16, корпус 6, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В субботу, 17 декабря, заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в рамках программы реновации в столичных районах Южное и Северное Бутово 32 жилых здания подлежат расселению. По его словам, в этих домах проживает 4,3 тысячи москвичей.

Помимо этого, строительство жилого дома по программе реновации началось в районе Щукино. Односекционный дом с подземной парковкой облицуют фактурной бетонной плиткой бежевого и серо-коричневого цветов, которую выложат под прямым углом друг к другу.

Строительство Жилье Дмитровский район Мосгосстройнадзор Реновация
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