Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин сообщил о росте объемов заказов и инвестиций в производство в Москве

Лейла Алиева
Город
Собянин сообщил о росте объемов заказов и инвестиций в производство в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице выросли объемы заказов и инвестиций в секторе производства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 19 декабря.

— В Москве больше 3,5 тысячи промышленных площадок, треть из которых выпускает инновационную продукцию. В столице производят лазеры, 3D-принтеры, роботов, микроэлектронику, системы мониторинга окружающей среды и многое другое. Недавно, например, выпустили пищевую добавку для тех, у кого непереносимость лактозы, — сказал глава города.

Фото: Сайт Сергея Собянина
1/6
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
2/6
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
3/6
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
4/6
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
5/6
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
6/6
Фото: Сайт Сергея Собянина

Он добавил, что в городе поддерживают подобные производства. Так, почти для 90 высокотехнологичных компаний, которые являются резидентами особой экономической зоны «Технополис «Москва», снижен налог на прибыль.

Например, для них обнулены имущественный, транспортный и земельный налоги. Кроме того, в прошлом году вместе с ведущими техническими вузами в городе открылась «Московская техническая школа», обучение в которой прошли более 500 инженеров, написал Собянин в Telegram-канале.

По итогам января–октября 2022 года в Москве выпустили на 42 процента больше медицинских инструментов и оборудования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличению в городе количества социально важных производств и наращиванию их мощностей способствует системная и антикризисная поддержка.

Инвестиции Бизнес Сергей Собянин технополис «Москва»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неприятности, а всегда ли это плохо?

Ксения Иноземцева
Ксения Иноземцева

Единый стиль благоустройства

Максим Гаман
Максим Гаман

Кварталы займут место промзон

Вячеслав Поставнин
Вячеслав Поставнин

Многим сбежавшим скоро придется вернуться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Любимый поэт Алтынбека

Никита Миронов
Никита Миронов

Олимпийцы второго сорта

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Все мнения
О проекте