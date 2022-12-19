Собянин сообщил о росте объемов заказов и инвестиций в производство в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице выросли объемы заказов и инвестиций в секторе производства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 19 декабря.

— В Москве больше 3,5 тысячи промышленных площадок, треть из которых выпускает инновационную продукцию. В столице производят лазеры, 3D-принтеры, роботов, микроэлектронику, системы мониторинга окружающей среды и многое другое. Недавно, например, выпустили пищевую добавку для тех, у кого непереносимость лактозы, — сказал глава города.

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Он добавил, что в городе поддерживают подобные производства. Так, почти для 90 высокотехнологичных компаний, которые являются резидентами особой экономической зоны «Технополис «Москва», снижен налог на прибыль.

Например, для них обнулены имущественный, транспортный и земельный налоги. Кроме того, в прошлом году вместе с ведущими техническими вузами в городе открылась «Московская техническая школа», обучение в которой прошли более 500 инженеров, написал Собянин в Telegram-канале.

По итогам января–октября 2022 года в Москве выпустили на 42 процента больше медицинских инструментов и оборудования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличению в городе количества социально важных производств и наращиванию их мощностей способствует системная и антикризисная поддержка.