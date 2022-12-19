Центробанк России планирует протестировать криптовалюту для международных расчетов

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Центробанк России планирует протестировать возможность применения криптовалюты для расчетов на международных рынках в рамках экспериментального правового режима. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

— Мы сейчас в рамках экспериментального правового режима, который мы готовим, мы планируем попробовать использование криптовалюты для международных расчетов, то есть для внешнеэкономической деятельности, — сказала она.

Скоробогатова добавила, что тестирование подобного решения будет проводиться при участии заинтересованных участников рынка. Вместе с тем, руководство регулятора регулярно получает вопросы о возможностях криптовалюты в условиях ее блокировки для международных расчетов. По словам первого зампреда, вопрос остается открытым, передает «Прайм».

До этого сообщалось, что Центральный банк концептуально поддержал законопроект, согласно которому предлагается легализовать майнинг в России. Однако полученные криптовалюты должны будут продаваться только нерезидентам на иностранных биржах.