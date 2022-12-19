Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ефимов: Московские промышленники наращивают производство высокотехнологичной продукции

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Московские промышленники наращивают производство высокотехнологичной продукции
Фото: Пресс-служба

Около 90 высокотехнологичных компаний в столице имеют статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», для них снижен налог на прибыль, а также введены разнообразные льготы. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Город оказывает поддержку таким предприятиям: только за первую половину 2022 года резиденты особой экономической зоны столицы сэкономили на налогах почти 400 миллиардов рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года сумма выросла более чем на треть, — рассказал он.

По словам заммэра, московская группа компаний «Лазеры и аппаратура» создала и начала выпуск промышленного удлинителя USB, благодаря которому оператор может полноценно управлять лазерной установкой на расстоянии 70 метров.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что большие успехи также показывают столичные производители и в сфере медицины. Они предлагают широкий ассортимент инновационных разработок.

Например, производитель в области нейротехнологий и робототехники «Нейроботикс» разработал тренажер для восстановления тонкой моторики рук после травм и инсультов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице выросли объемы заказов и инвестиций в секторе производства. Так, в городе находится более 3,5 тысячи промышленных площадок, треть из которых выпускает инновационную продукцию.

Производство Владислав Овчинский Владимир Ефимов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто будет первым в марше на Киев?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неприятности, а всегда ли это плохо?

Ксения Иноземцева
Ксения Иноземцева

Единый стиль благоустройства

Максим Гаман
Максим Гаман

Кварталы займут место промзон

Александр Михайлов
Александр Михайлов

На страже госбезопасности

Иван Кудря
Иван Кудря

Исторический чемпионат

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ледяной поток над Европой

Все мнения
О проекте