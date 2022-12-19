Ефимов: Московские промышленники наращивают производство высокотехнологичной продукции

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Около 90 высокотехнологичных компаний в столице имеют статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», для них снижен налог на прибыль, а также введены разнообразные льготы. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Город оказывает поддержку таким предприятиям: только за первую половину 2022 года резиденты особой экономической зоны столицы сэкономили на налогах почти 400 миллиардов рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года сумма выросла более чем на треть, — рассказал он.

По словам заммэра, московская группа компаний «Лазеры и аппаратура» создала и начала выпуск промышленного удлинителя USB, благодаря которому оператор может полноценно управлять лазерной установкой на расстоянии 70 метров.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что большие успехи также показывают столичные производители и в сфере медицины. Они предлагают широкий ассортимент инновационных разработок.

Например, производитель в области нейротехнологий и робототехники «Нейроботикс» разработал тренажер для восстановления тонкой моторики рук после травм и инсультов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице выросли объемы заказов и инвестиций в секторе производства. Так, в городе находится более 3,5 тысячи промышленных площадок, треть из которых выпускает инновационную продукцию.