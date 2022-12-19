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Корабли Тихоокеанского флота вышли в море для участия в учениях с Китаем

Евгений Белоусов
В мире
Корабли Тихоокеанского флота вышли в море для участия в учениях с Китаем
Фото: Минобороны РФ

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел в море для участия в совместном российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие — 2022». Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— Основными целями учения являются укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / RT на русском

В ходе совместных учений российские и китайские боевые корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, говорится на официальном сайте министерства.

До этого сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин увеличивает долгосрочную ставку на Россию. Отмечается, что Китай рассчитывает увеличить импорт нефти, газа и сельскохозяйственной продукции из РФ, более активно сотрудничать в Арктике и вкладывать в российскую инфраструктуру.

Учения Россия Китай Корабли Минобороны
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