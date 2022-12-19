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Более 300 фур в Калининградской области застряли в очереди на границе с Литвой

Лейла Алиева
Общество
Более 300 фур в Калининградской области застряли в очереди на границе с Литвой
Фото: shutterstock

На российско-литовском участке границы в очереди на выезд из Калининградской области находятся 320 грузовых фур. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе региональной таможни.

— В настоящий момент очередь в направлении Литовской Республики насчитывает 320 большегрузов, нейтральная полоса заполнена — здесь находится 25 транспортных средств, уже оформленных российской стороной, — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки сотрудники автомобильного пункта пропуска «Чернышевское» оформили 191 автомобиль на въезд в Россию и 204 — на выезд из страны. При этом по состоянию на 19 декабря въезда в регион ожидает 71 грузовик.

Очередь на границе в пресс-службе таможни объяснили медленной работой литовской стороны, пишет РИА Новости.

Москва и Брюссель 13 июля смогли договориться о том, что идущие в российский анклав с «большой земли» грузы с товарами смогут беспрепятственно заезжать в область, обходя санкции. При этом транзит будет осуществляться как по железным дорогам, так и по автомобильным. Корреспондент «ВМ», побывавший в Калининградской области, выяснил, как данная ситуация отразилась на ценах и уровне жизни местных граждан.

Калининградская область Литва грузоперевозки
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