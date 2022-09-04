Недвижимость, продукты, топливо: как живут калининградцы в условиях санкций

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Вот уже более полутора месяцев прошло после снятия Евросоюзом запрета на транзит грузов в Калининградскую область. Москва и Брюссель 13 июля смогли договориться о том, что идущие в российский анклав с «большой земли» грузы с товарами смогут беспрепятственно заезжать в область, обходя санкции. При этом транзит будет осуществляться как по железным дорогам, так и по автомобильным. Корреспондент «ВМ», побывавший в Калининградской области, выяснил, как данная ситуация отразилась на ценах и уровне жизни местных граждан.

Транспорт и запчасти

Если судить о товарном ассортименте, который представлен на прилавках магазинов Калининградской области, мыслей о том, что в регионе имеется дефицит какой-либо продукции, не возникает. В каждом населенном пункте даже самый непримечательный магазин снабжен достаточным количеством товаров.

Однако цены на некоторые категории весьма и весьма завышены. Так, во всяком случае, говорили жители области и таксисты, с которыми корреспонденту удалось пообщаться.

По словам Владимира, который работает на одном из крупнейших в области заводов по производству иномарок — «Автоторе», сложности с дефицитом запчастей для BMW, Hyundai и Kia, которые собирают на предприятии, возникли сразу же после нового пакета западных санкций.

— В мае этого года после введения санкций в отношении российского промышленного сектора нам перестали поставлять детали для сборки иномарок и даже краску. И, конечно, дальнейшая работа стала невозможной. У нас имеются запасы, которых хватит до сентября, а как дальше работать — пока неизвестно. Многим урезали зарплату. Но есть небольшая надежда, что после снятия ограничений на поставки комплектующих на заводе вновь возобновится работа конвейера, — выразил надежду Владимир.

Он также уточнил, что весной, когда принятые ограничительные меры стали ощутимы, предприятие было вынуждено выпускать недоукомплектованные транспортные средства. А в отдельные дни производство и вовсе приходилось останавливать.

Неоднократно местные жаловались, что особенно тяжело было, когда Литва, ссылаясь на санкции ЕС, ограничила российские перевозки по железной дороге в Калининградскую область и запретила транспортировку товаров в регион.

По словам жительницы города Валентины, которая работает в такси, в этот период единственными способами поставок продукции в область оставались паромные перевозки из Санкт-Петербурга и авиасообщение.

— Паром поставляет товары очень долго, что само собой сказывается на конечных ценах, — рассказала собеседница «ВМ». — Получается, что при нашей средней по региону зарплате в 30 тысяч рублей стоимость продуктов у нас как в Москве.

Бензин, продукты и жилье

По словам жительницы, даже топливо в регионе в разы дороже, чем в других областях. В этом убедился и сотрудник «ВМ». Самый популярный бензин в РФ АИ-95 — на областных заправках продают в среднем за 54–55 рублей, в то время как на столичных АЗС его цена едва достигает 50 рублей за литр.

Заметен и рост цен на продукты питания, уточнил в разговоре с корреспондентом «ВМ» житель Гурьевского городского округа Калининградской области Артемий. По его словам, кисломолочная продукция, и в частности сыр, который активно производит регион, сильно прибавили в цене.

— У нас сыры собственного производства, а не привозные. И даже их стоимость увеличилась. Видимо, цена растет в связи с подорожанием молока и упаковочного материала, — предположил Артемий.

Недвижимость, как выяснилось, за последние два года тоже подскочила в цене. Евгению посчастливилось приобрести «однушку» в неплохом районе Калининграда в допандемийный период за два миллиона рублей. Сегодня, признается житель областной столицы, за такие цены в Кенигсберге квартиру уже не найти.

— Сейчас стоимость однокомнатной возросла до пяти миллионов рублей. Мне просто повезло, что я вовремя купил жилье, — рассказал Евгений.

Доставка в регион

Удалось корреспонденту также пообщаться с представителями популярных в РФ интернет-магазинов, занимающихся поставками различных товаров. Речь идет о сервисе Ozon. В одном из филиалов компании работает жительница Балтийской косы Ирина. Женщина призналась, что некоторые товары, которые заказывают жители региона, могут месяцами поставляться в область.

— У нас сегодня большая сложность с поставками заказов. Если из Калининградской области еще есть возможность что-то вывезти, то в сам регион ввезти товары куда сложнее, — сказала она.

Ирина убеждена, что все упирается в логистику.

— Наши фуры стоят в очередях на погрузку парома в Усть-Луге Ленинградской области, некоторые машины месяцами простаивают и не могут доехать или доплыть до Калининградской области, — объяснила собеседница «ВМ».

А всему виной, как считают граждане, запрет литовских властей на въезд российских фур через их территорию. Местные считают, что РФ стоит ввести ответные меры в отношении литовских и польских перевозчиков. Так как иностранные грузовики даже сейчас беспрепятственно продолжают въезжать в регион.

Анатолий, житель Балтийска, отметил в беседе с «ВМ», что погрузочные базы, которые сделали в Белоруссии, позволят решить эту проблему.

— Если появятся погрузочные базы, то у всех будет работа. Схема будет следующей: польская фура доехала до границы, отдала прицеп российскому перевозчику, он выгрузил и вернул, — пояснил Анатолий.

Кроме того, такая мера, подчеркнул Анатолий, позволит удешевить поставляемую ими продукцию. Чем ближе они будут ехать, тем стоимость перевозок будет меньше.